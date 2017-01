Zehnter Ostdeutscher Winterball in Bonn

18.02.2017

Nordrhein-Westfalen

Der Bund der Vertriebenen (BdV), Kreisverband Bonn, lädt herzlich zum zehnten Ostdeutschen Winterball ein für Samstag, den 18. Februar, in den Beethovensaal des Hotels „Maritim“ in Bonn. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Geboten werden Livemusik, Showeinlagen, Tombola und Tanz. Der Eintrittspreis inkl. Büfett beträgt 50 Euro pro Person (Jugend/Studenten: 44 Euro), Getränke sind nicht eingeschlossen.Mitglieder der Kreisgruppe Bonn des Verbandes der Siebenbürger Sachsen melden sich bis zum bis 13. Februar bei Familie Gerst, Telefon: (02 28) 37 11 85, an. Bitte den Eintrittspreis auf das Konto der Kreisgruppe Bonn, IBAN: DE 46 3705 0198 0044 0007 27, Sparkasse Köln-Bonn, überweisen.

