TV-Tipp: Rugby Live - Rugby Europe Championship Deutschland - Rumänien

11.02.2017 13:00 - 15:00 Uhr

Deutschland

Sport1, Samstag, 11. Februar 13:00 bis 15:00

Rugby Live - Rugby Europe Championship

Deutschland - Rumänien, in Offenbach

Auftakt in die Rugby Europe Championship: In Offenbach empfängt die deutsche 15er Rugbynationalmannschaft zum Start Rumänien. Im vergangenen November überzeugte das Team mit Siegen gegen Uruguay und Brasilien. Der Wettbewerb ist gleichzeitig auch der Startschuss für die WM-Qualifikation zur Rugby WM 2019 in Japan, für die sich die DRV XV erstmals qualifizieren möchte.

Pressetext: Sport1

Ort: Offenbach

Veranstalter: Sport1

Schlagwörter: TV, Medien, Sport, Rugby