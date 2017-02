Kreisgruppe Regensburg: Fasching mit "Romanticas"

04.02.2017

Da die Faschingszeit voll im Gange ist, möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern und laden Sie alle für den 4. Februar zu unserem Maskenball in die Stadthalle, Regensburger Str. 11, 93073 Neutraubling ein. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Zu Gast haben wir die Musikband „Romanticas“, die wie gewohnt für gute Stimmung sorgen wird. Den Auftritt der Faschingsgesellschaft FG Seelania Steinberg am See, in der unser Landsmann Jürgen Schneider mitwirkt, dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Familie Krasniqui verwöhnt uns mit leckeren Spezialitäten und Getränken. Wir freuen uns, euch alle gemeinsam mit Freunden begrüßen zu dürfen, mit oder ohne Maske, jeder ist herzlich willkommen. Aber es ist ja Faschingszeit und dazu gehört eine Maske. Wir sind sehr gespannt, wer sich dieses Jahr den ersten Platz schnappen wird, denn die schönsten drei Kostüme werden wie immer belohnt.

Johann Umberath