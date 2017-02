Kinderfasching in Augsburg

12.02.2017

Bayern

Die Kindertanzgruppe der Kreisgruppe Augsburg lädt alle Kinder von nah und fern ein zu einer Faschingsparty am 12. Februar in die Sportgaststätte FC Stätzling, St.-Anton-Str. 46, in 86316 Friedberg-Stätzling. Einlass ist ab 14.00 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr und dauert bis 18.00 Uhr. Die Feier steht unter dem Motto „Let’s Rock’n’Roll“. Die Kinder erwarten viel Spaß und Tanz mit DJ Niklas, vielfältige Spielestationen und einige Showeinlagen der Kindertanzgruppe. Wir hoffen, viele von euch begrüßen zu dürfen!

Rosemarie Schwarz