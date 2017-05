Kreisgruppe Fürstenfeldbruck: Reise nach Usbekistan

20.05.2017 - 03.06.2017

Weltweit

Die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck organisiert vom 20. Mai bis 3. Juni 2017 eine Reise nach Usbekistan. Wir fliegen von München nach Taschkent, von wo wir nach Chiwa, Buchara, Nurata, an den Aydarkul See (Übernachtung in einer Yurte) und Samarkant und ins Ferganatal nach Kokand, Rishtan und Margilan kommen. Von hier Weiterfahrt nach Adijan und Osh. Der Rückflug erfolgt aus Bishkek (Kirgistan) nach München. Nähere Infos erhalten Sie bei Dorit Kremer, Telefon: (0 81 42) 1 74 82, ab 20 Uhr (oder Anrufbeantworter, ich rufe zurück), E-Mail: kremer [ät] mnet-mail.de.

Dorit Kremer