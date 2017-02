Kreisgruppe Neuburg a.d. Donau: Faschingsball

11.02.2017

Bayern

Der traditionelle Faschingsball der Kreisgruppe Neuburg a.d. Donau findet am 11. Februar im Sporthotel Rödenhof, Am Eichet 8, in Neuburg an der Donau statt. Alle Landsleute sind eingeladen. Selbstverständlich könnt ihr eure Freunde und Bekannte mitbringen. Die Musikband „Harmony Trio“ wird für Schwung und Stimmung sorgen. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche ab 16 Jahren (mit Schüler- oder SJD-Ausweis). Es wäre schön, verkleidet zu kommen. Die besten Masken erhalten tolle Preise. Auf euer Kommen freut sich der Vorstand.

Ort: Neuburg an der Donau

Veranstalter: Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau

Schlagwörter: Faschingsball