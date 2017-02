Kreisgruppe Landshut: Einladung zur Mitgliederhauptversammlung

05.02.2017

Bayern

Am Sonntag, dem 5. Februar 2017, hält die Kreisgruppe Landshut die diesjährige Mitgliederhauptversammlung in der Sportgaststätte des ESTV 09 in der Siemensstraße 2 in Landshut ab. Hierbei finden auch Neuwahlen des Kreisgruppenvorstandes statt. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Siebenbürger Blaskapelle unter der Leitung von Otto Wellmann. Die Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Andrea Wagner und Katrin Breit wird uns mit Volkstänzen und ihren schönen Trachten erfreuen. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand