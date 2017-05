Kreisgruppe Landshut: Reise ins wunderbare Schlesien

20.05.2017 - 27.05.2017

Bayern

Zu einer achttägigen Reise nach Schlesien mit Breslau, Oppeln und dem Riesengebirge lädt die Kreisgruppe Landshut vom 20. bis 27. Mai 2017 ein.



1. Tag: Anreise über Regensburg nach Liegnitz (Legnica), einst als schlesische Gartenstadt bekannt. 2. Tag: Aufenthalt in Liegnitz, Ausflug nach Wahlstatt (Legnickie Pole) und Jauer (Jawor). 3. Tag: Tagesausflug ins Riesengebirge und nach Hirschberg. 4. Tag: Tagesausflug zum Kloster Leubus (Lubiaz) und nach Trebnitz (Trzebnica). Ein Höhepunkt der Reise ist die Besichtigung der Klosterkirche mit dem Grab der Hl. Hedwig von Schlesien, Patronin von Schlesien und Polen, von Berlin, Breslau, Trebnitz und Krakau sowie der Heimatvertriebenen. 5. Tag: Ausflug in die schlesische Weinhauptstadt Grünberg (Zielona Gora). Danach geht es wieder zurück nach Liegnitz. 6. Tag: Tagesausflug nach Neisse (Nysa) und Oppeln (Opole). 7. Tag: Tagesausflug nach Breslau. 8. Tag: Heimreise mit Zwischenstopp zur Mittagspause und Stadtrundgang in Görlitz.



Leistungen: sieben Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension; Stadtführung: Breslau (Aula Leopoldina, Jahrhunderthalle, Dom inkl. Eintritte); Programm: Wahlstatt, Jauer, Gnadenkirche in Hirschberg, Miniaturenpark, Leubus, Trebnitz, Schweidnitz, Grünberg, Wichelsdorf Aula – inkl. anfallender Eintrittsgelder; Besichtigung Schloss Lomnitz mit Führung; Weinprobe und Abendessen in Wichelsdorf – im Rahmen der Halbpension; Stadtführung Görlitz. Reisepreis: 699 Euro p. P. im Doppelzimmer (bei mindestens 30 Teilnehmern), Einzelzimmerzuschlag: 70 Euro. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritt-Versicherung (Preise einer solchen Absicherung über Vilstaler Busreisen auf Anfrage).



Anmeldung und weitere Infos bei Renate Kloos, Telefon: (0 87 03) 9 19 04.

Ort: Schlesien

Veranstalter: Kreisgruppe Landshut

Schlagwörter: Reise