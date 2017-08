Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Termine des „Original Karpaten-Express“

03.09.2017

Baden-Württemberg

6. Mai 2017: Jahreskonzert in der Festhalle Nordheim14. Mai: Hoffest der Hofkäserei Rauscher in Hohenstein-Ödenwaldstetten (Albbüffel)2. Juli: Buchfest in Bietigheim Bissigen18. Juli: SchoWo (Schorndorfer Woche) in Schorndorf3.-14. August: Rumänienreise zum Sachsentreffen in Hermannstadt3. September: Kurparkkonzert in Stuttgart-Bad Cannstatt17. September: Tag der Heimat in der Liederhalle Stuttgart1. Oktober: Erntedankfest der Kreisgruppe Stuttgart in der Sängerhalle UntertürkheimWeitere Informationen auf www.karpaten-express.de oder unter Telefon: (0711) 3460294.