Kreisgruppe Ravensburg – Weingarten: Fasnetsball

04.02.2017

Baden-Württemberg

Am 4. Februar findet unser Fasnetsball im Bräuhaus in Obereschach statt. Einlass ist um 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Musikalisch begleiten wird uns an diesem Abend die Band „Party Trio“. Highlight des Abends wird die Maskenprämierung für Groß und Klein sein. Also ran an die Verkleidung. Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte sind recht herzlich eingeladen.Am 18. Februar findet der Skitag für alle angemeldeten Mitglieder, Freunde und Bekannte der Kreisgruppe Ravensburg – Weingarten statt. Es geht nach Warth (Österreich).Am 18. März findet die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Ravensburg – Weingarten mit Neuwahlen des Vorstandes im evangelischen Gemeindehaus in Baienfurt statt. Los geht’s um 15.00 Uhr.

Martina Eisgedt