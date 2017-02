Kreisgruppe Mannheim-Heidelberg: Einladung zum Faschingsball

11.02.2017

Baden-Württemberg

Im Namen des Vorstandes der Kreisgruppe Mannheim-Heidelberg lade ich Sie und Ihre Freunde ganz herzlich zum Faschingsball mit der INDEX-Band ein am Samstag, dem 11. Februar, im Jakobus-Saal, Rheingoldstraße 9, in Mannheim-Neckarau. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro (ermäßigt: 8 Euro). Der Faschingsball bietet eine wunderbare Gelegenheit, lustig und ausgelassen zu sein. Ob Hexe, König oder Edelmann, wer sich als „Ich bin ich“ verkleiden will, wird genauso hereingelassen wie kreative Genies. Wir freuen uns auf viele bunte, farbenfrohe, eindrucksvolle und interessante Faschingskostüme. Die schönsten Masken werden prämiert. Dies wird ein ganz besonderer Faschingsball sein, da die INDEX-Band mit diesem Ball nach 23 schönen, erfolgreichen und für Mannheim exklusiven Jahren zum Ende dieser Faschingssaison von der Bühne Abschied nimmt, um sich neuen Projekten zu widmen. Für alle Mannheimer war es eine tolle Zeit, INDEX auf den vielen Bällen als Musikband erleben zu können. Wir danken ganz herzlich Werner Grieshober, Andreas Schwachhofer, Harald Mügendt, Gert Ongert und Erhard Fritsch. Auf Ihr Kommen zum letzten Mannheimer Auftritt von INDEX freut sich der Vorstand. Es erwarten Sie wieder einige heitere, unterhaltsame Stunden. Gute Laune und gute Kondition bringen Sie bitte mit! Die Bewirtung erfolgt durch die Kreisgruppe.

Hans-Holger Rampelt