Kreisgruppe Crailsheim - Schwäbisch Hall: Faschingsball

04.02.2017

Weltweit

Unser Fasching findet am 4. Februar in der Turn- und Festhalle in Crailsheim-Ingersheim statt. Einlass ist um 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Für beschwingte Rhythmen sorgen die Mannen vom „Schlager-Taxi“, für das leibliche Wohl unsere beliebte Siebenbürgische Bratwurst. Unter den (hoffentlich zahlreichen) Masken werden die drei originellsten prämiert. Auf zahlreichen Besuch freut sich der Vorstand.



Ort: Crailsheim

Veranstalter: Kreisgruppe Crailsheim – Schwäbisch Hall

Schlagwörter: Faschingsball