Termine der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd

Sonntag, 19. März: Wanderung auf einem Glaubensweg rund um Schwäbisch Gmünd Treff: 13.00 Uhr, Parkplatz Gotteszell, Wanderführer: Albert Terschanski.



Freitag, 14. April, 14.00 Uhr: Pokalkegelturnier im Laichle in Mutlangen



Montag, 17. April, 10.00 Uhr: Siebenbürgischer Ostermontagsgottesdienst mit Pfr. Karl-Heinz Scheide in der Augustinus-Kirche in Schwäbisch Gmünd.



Montag, 1. Mai: Wandertag rund um Waldstetten, Treffpunkt: 11.00 Uhr, Laurentiuskirche in Waldstetten. Es führt Michael Bertleff. Anschließend gemeinsames Grillen im Garten der Familie Mori in Waldstetten.



Sonntag, 4. Juni: Heimattag in Dinkelsbühl, die Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd beteiligt sich am Trachtenumzug mit der Tanzgruppe und der Siebenbürger Blaskapelle Schwäbisch Gmünd.



Sonntag, 11. Juni: Wanderung im Rottal bei Täferrot. Treff: 13.00 Uhr, Parkplatz Gotteszell, Wanderführer: Albert Terschanski.



1.-2. Juli: Zweitägiger Ausflug gemeinsam mit der Kreisgruppe Aalen



Sonntag, 9. Juli: Grillfest in den Seeanlagen in Hussenhofen. Kein Ersatztermin!



Sonntag, 24. September, 14.00 Uhr, findet im Gasthaus Hirsch in Schwäbisch Gmünd-Herlikofen unser traditioneller Kulturnachmittag statt. Das geistliche Wort mit dem Thema „Reformation in Rumänien“ spricht Pfarrer Stefan Cosoroabă. Der Siebenbürger Chor und die Erwachsenentanzgruppe der Kreisgruppe gestalten das Programm mit.



Sonntag, 15. Oktober: Weinbergwanderung (Ort wird kurz vorher entschieden). Treff: 13.00 Uhr, Parkplatz Gotteszell, Wanderführer: Albert Terschanski und Helmuth Zekel.



Mittwoch, 1. November: Gedenkfeier an Allerheiligen auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Schwäbisch Gmünd.



Sonntag, 5. November: Kulturnachmittag mit der Kreisgruppe Aalen in Böbingen in der SGV Halle mit dem Auftritt der Siebenbürger Blaskapelle Schwäbisch Gmünd.



Samstag, 9. Dezember: Weihnachtsfeier der Vereinsmitglieder im ev. Augustinus Gemeindehaus in Schwäbisch Gmünd.



Sonntag, 31. Dezember: Silvesterfeier im Gasthof Hirsch in Herlikofen.

Änderungen vorbehalten.



Für Fragen zu unserer Kreisgruppe und dem Verband sind nachstehende Vorstandsmitglieder zuständig: Matthias Penteker, erster Vorsitzender; Telefon: (0 71 71) 8 80 94, Mobil: (01 73) 8450778, E-Mail: matthias [ät] penteker.de; Renate Fritsch, stellvertretende Vorsitzende, Telefon: (0 71 73) 71 68 41, Mobil: (01 76) 24 14 82 80, E-Mail: renate70.fritsch[ät]t-online.de; Gertrude Molner, stellvetretendeVorsitzende; Telefon:

(0 71 71) 56 43, Mobil: (01 76) 39 83 79 49; E-Mail: gertrude.molner[ät]gmx.de; Jutta Caplat, Schriftführerin, Telefon: (0 71 71) 8 17 31, E-Mail: jutta.caplat[ät]t-online.de; Michael Penteker, Kassenwart, Telefon: (0 71 71) 6 85 97.

Der Vorstand

