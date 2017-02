11.02.2017

Baden-Württemberg

Der Faschingsball der Tanzgruppe Stuttgart-Schorndorf findet am Samstag, dem 11. Februar, in der Brühlhalle, Weißbucher Str. 47, in Schorndorf-Schornbach statt. Saaleinlass ist ab 19.00 Uhr und Ballbeginn um 20.00 Uhr. Für gute Unterhaltung und Stimmung wird das Schlager-Taxi sorgen. Alle Tanz- und Unterhaltungslustigen sind herzlich eingeladen.

Ort: Schorndorf

Veranstalter: Tanzgruppe Stuttgart-Schorndorf

Schlagwörter: Faschingsball