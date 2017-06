Kreisgruppe Schorndorf: Ausfahrt an den Bodensee

24.06.2017 - 25.06.2017

Baden-Württemberg

Auch das neue Jahr soll den Mitgliedern und Freunden der Kreisgruppe Schorndorf ein Reiseerlebnis bringen. Deshalb wird vom 24. Juni, 7.00 Uhr, bis 25. Juni, ca. 18.00 Uhr, eine Ausfahrt an den Bodensee angeboten. Das ausgewählte Packet kostet 153 Euro im Doppelzimmer und für Kinder bis elf Jahre 83 Euro mit Unterbringung im Eltern-Doppelzimmer. Der Preis beinhaltet eine Übernachtung mit Frühstücksbüfett im Drei-Sterne-Hotel Adler in Pfullendorf, ein dreigängiges Abendessen, den Eintritt zur Insel Mainau, eine Schifffahrt von Konstanz nach Meersburg und eine Stadtführung in Friedrichshafen. Damit das Teilnehmerinteresse erfasst und die Buchung verbindlich gemacht werden kann, bitten wir um eine Rückmeldung bis zum 25. Februar bei Helga Graef, Telefon: (07181) 99 28 75.

S. Mai