19.02.2017

Hessen

Die Kreisgruppe Rüsselsheim lädt am Sonntag, den 19. Februar 2017 alle Kinder, Jugendlichen, unverzichtbaren Eltern sowie deren Freunde bzw. Familien zum Kinderfasching ein. Die Veranstaltung findet wie gewohnt im Treff, Am Treff 1, Raum 001 in 65428 Rüsselsheim statt. Beginn ist 15.00 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Bei Spiel, Tanz, Weck und Worscht wollen wir gemeinsam mit euch einen schönen Nachmittag verbringen. Wie in den letzten Jahren schon sind Kuchenspenden selbstverständlich erwünscht.

Sabrina Gierlich