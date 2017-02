Einladung zum Schäßburger Fasching in Nürnberg

18.02.2017

Bayern

Der Vorstand der Schäßburger Nachbarschaft Nürnberg – Fürth – Erlangen lädt alle Freunde, deren Bekannte und jene, die Schäßburger Tradition und Geselligkeit schätzen, herzlich ein zum traditionellen Fasching am Samstag, den 18. Februar, wieder in den Räumen des Palmengartens, Donaustraße 25, in Nürnberg. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das bekannte „Party-Trio“. Gefragt sind gute Laune, Tanzfreudigkeit, Geselligkeit und Ausgelassenheit. Für die schönsten, verrücktesten oder originellsten Faschingskostüme gibt es wieder einen Preis zu gewinnen. Saaleinlass ist ab 16.00 Uhr, Beginn um 17.00 Uhr, Ende um 0.00 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro für Mitglieder der Nachbarschaft, 9 Euro für Nichtmitglieder. Essen und Getränke können beim Personal des Lokals bestellt werden. Es wird wieder eine große Tombola mit vielen wertvollen Preisen ausgespielt. Lose sind im Saal für 1 Euro je Los erhältlich. Gruppen-/ und Einzelreservierungen sind nicht erforderlich, da ausreichend Plätze im Saal, wie auch Parkplätze im Hof des Lokals zur Verfügung stehen. Und so erreicht man den Palmengarten in Nürnberg: Mit dem Bus: Linie 67, Rotterdamer-Straße, dann noch ca. 300 m zu Fuß bis zur Donaustraße 25. Mit dem Pkw: über die A 73 bis AS Hafen-Ost, dann Hafenstraße bis Donaustraße 25 fahren. Der Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen und wünscht allen Besuchern auch auf diesem Weg ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr!

Johann Imrich