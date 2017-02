Meschendorfer Fasching in Nürnberg

11.02.2017

Liebe Meschendorfer, Freunde und Bekannte!Zum Fasching laden wir für den 11. Februar 2017 in die Gaststätte „Palmengarten“, Innstraße 17, in 90451 Nürnberg ein. Beginn: 14.00 Uhr. Am Nachmittag erwarten wir die Prinzengarde der Eibanesen. Ab 18.00 Uhr wird zum Tanze aufgespielt. Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre frei. Bitte, wenn möglich, kostümiert kommen. Tombola-Spenden sind willkommen. Zimmerbuchung beim Pächter des „Palmengartens“, Andreas Gratz, Telefon: (0911) 6 49 28 66. Im Namen des ganzen Vorstandes der HOG Meschendorf e.V.

Heinz-Georg Dörner