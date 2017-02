Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen: Faschingsball

18.02.2017

Bayern

Herzliche Einladung ergeht an alle, die am Samstag, dem 18. Februar, im Kleinen Schrannensaal in Dinkelsbühl in fröhlicher Runde mit uns feiern möchten. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung haben wir die Band „Duo Strings“ engagiert. Die Bewirtung zu gewohnt günstigen Preisen übernimmt wieder das engagierte Team der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und zahlreiche Beteiligung.



Ort: Dinkelsbühl

Veranstalter: Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen

Schlagwörter: Faschingsball