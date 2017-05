Kreisgruppe Ingolstadt: Blütenzauber Südtirol

25.05.2017 - 28.05.2017

Bayern

Die Kreisgruppe Ingolstadt veranstaltet vom 25. bis 28. Mai eine Reise zum Blütenzauber in Südtirol. Wir fahren am 25. Mai um 7.00 Uhr von Ingolstadt ZOB in Richtung Südtirol los. Auf der Hinreise gibt es eine feine Brotzeit und es besteht die Option zum zollfreien Einkauf in Samnaun (Schweiz). Am 26. Mai wird die Stadt Bozen (mit Reiseleitung) besichtigt. Tags darauf sind eine Dolomitenrundfahrt, ebenfalls mit Reiseleitung, und eine Weinprobe mit kleinem Imbiss geplant. Auf der Heimfahrt nach Ingolstadt legen wir am 28. Mai einen Stopp in der Sennerei Zillertal-Mayerhofen an. Der Reisepreis pro Person im Doppelzimmer beträgt 280 Euro, im Einzelzimmer 400 Euro. Die Anmeldung erfolgt per Überweisung bis zum 15. März auf folgendes Konto: Thomas Birki, IBAN: DE77 7215 0000 0000 0914 88, BIC: BYLADEM1ING, Verwendungszweck: Blütenzauber und Ihr Name und Personenanzahl. Nähere Informationen erhalten Sie bei Katharina Birki, Telefon: (08 41) 8 67 81 oder (01 71) 5 21 40 59, E-Mail: info[ät]birki-reisen.de, Homepage: www.birki-reisen.de

Bettina Birki