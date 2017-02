18.02.2017

Bayern

Faschingsball in Schwabach: Die Siebenbürgische Nachbarschaft Schwabach lädt ein zum traditionellen Faschingsball am Samstag, den 18. Februar, im Markgrafensaal, Ludwigstraße 16, in Schwabach. Erleben Sie einen schönen Abend mit Live-Musik der „Happy-Music“. Neben guter Tanzmusik werden lustige Showeinlagen mit den „Singenden Vögeln aus Schwabach“ geboten. Saaleinlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Roswitha Kepp, Telefon: (0 91 22) 63 38 01, und Hans Schuster, Telefon: (0 91 22) 7 58 42.



Ort: Schwabach

Veranstalter: Nachbarschaft Schwabach des Kreisverbandes Nürnberg

Schlagwörter: Faschingsball