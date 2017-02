11.02.2017

Bayern

Die Banater Schwaben laden herzlich ein zum Faschingsball in Nürnberg. Er findet am Samstag, dem 11. Februar, ab 20 Uhr im Genossenschaftssaalbau, Matthäus-Herrmann-Platz 2, in Nürnberg statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Masken sind erwünscht. Es spielt die „Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg“ unter der Leitung von Michael Bielz. Alle Freunde guter Blas- und Unterhaltungsmusik, von böhmisch/mährisch bis hin zu Stücken aus der alten Heimat und wohlklingenden Oldies, sind ganz herzlich eingeladen. Um uns das Organisieren zu erleichtern, bitten wir um Voranmeldung bei Hans Thill, Telefon: (09 11) 6 72 25 70.

Peter Rieser