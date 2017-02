Kreisgruppe Heidenheim: Faschingsball

18.02.2017

Baden-Württemberg

Am 18. Februar lädt die Kreisgruppe Heidenheim alle Narren, Landsleute und Freunde zu ihrem Faschingsball in der Sporthalle Mergelstetten ein. Für tolle Stimmung sorgt die „Franz-Schneider-Band“. Der Saaleinlass ist ab 19.19 Uhr, Ballbeginn um 20.02 Uhr. Es gibt auch dieses Jahr einige Showeinlagen mit der Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppe. Man darf gespannt sein auf Piraten, Zigeuner und „Neumodisches aus den 90ern“. Alle maskierten erwachsenen Gäste erhalten am Eingang einen „Klopfer“ und die Kinder etwas Süßes. Natürlich findet auch dieses Jahr eine Maskenprämierung statt. Also kommt alle in originellen und/oder „närrischen“ Kostümen!

Martin Schuster