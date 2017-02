Kreisgruppe Leonberg: Festzug des 326. Pferdemarktes

14.02.2017

Baden-Württemberg

Liebe Landsleute, wie jedes Jahr möchten wir am zweiten Dienstag im Februar am traditionellen Festzug des Leonberger Pferdemarktes teilnehmen. Dafür brauchen wir eure kräftige Unterstützung. Wer eine Tracht hat und mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Der Umzug des 326. Pferdemarktes beginnt am 14. Februar, 14.00 Uhr, Treffpunkt ist der Aufstellungsort im Festzug. Nach dem Umzug lassen wir den Tag mit einem kleinen Festessen in der Kegelbahn im Haus der Begegnung, Eltinger Straße 23, gemütlich ausklingen. Auf ein zahlreiches Erscheinen unserer Landsleute freuen wir uns sehr.Zu unserem nächsten Termin, am, laden wir sie herzlich zu einem Gottesdienst mit Pfarrer Wilhelm Lienerth in Weil der Stadt ein.Zusätzliche Informationen zu den beiden Terminen erhalten Sie bei Lieselotte Paulini, Telefon: (0 70 44) 3 33 47, und Michael Györfi, Telefon: (0 71 52) 2 39 47.

Michael Györfi