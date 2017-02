Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd: Mitgliederversammlung

05.03.2017

Baden-Württemberg

Am Sonntag, dem 5. März, 14.00 Uhr, findet in der Gaststätte Hirsch in Herlikofen die Mitgliederhauptversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd statt. Nach einem Rückblick des Vorsitzenden auf die endende vierjährige Amtszeit, Bilanz des Kassenwarts, Berichten der einzelnen Referenten und Kulturgruppen sowie Aussprachen unter dem Punkt Verschiedenes werden die anstehenden Probleme der Kreisgruppe zur Diskussion gestellt. Durch die Wahl werden die Funktionen im Vereinsvorstand neu besetzt. Hierfür sind alle unsere Mitglieder aufgefordert, sich für die nächsten vier Jahre ins Vereinsleben einzubringen. Der Chor der Kreisgruppe und die Erwachsenentanzgruppe werden die Versammlung mitgestalten. Mitglieder unserer Kreisgruppe, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feierten und bis heute der Landsmannschaft die Treue gehalten haben, werden in dieser Mitgliederversammlung geehrt. Der Vorstand hofft auf zahlreiche und rege Teilnahme.

Ort: Schwäbisch Gmünd

Veranstalter: Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd

