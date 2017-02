Ski- und Schlittenausfahrt der Kreisgruppe Biberach

25.02.2017 06:00 Uhr

Baden-Württemberg

Auch dieses Jahr organisiert die Kreisgruppe Biberach eine Ski- und Schlittenausfahrt, diesmal ist unser Ziel Silvretta/Montafon. Am Samstag, dem 25. Februar, um 6.00 Uhr treffen wir uns auf dem Parkplatz am Stadtfriedhof in Biberach, Astiallee. Die Rückfahrt ist für ca. 19.00 Uhr geplant, sodass wir gegen 22.00 Uhr wieder in Biberach ankommen sollten. Die Busfahrt kostet 20 Euro, und die Tagesskikarten werden zum Gruppentarif ab 21 Personen gekauft. Preise können bei Fabian Göddert erfragt werden.









Auch die Schlittenfahrer sollen nicht zu kurz kommen: In der Nähe gibt es eine Rodelbahn. Après-Ski-Party ist angesagt! Und es darf auch gewandert werden. Auch diesmal haben sich Landsleute angemeldet, die weder Ski noch Schlitten fahren, sondern einfach spazieren gehen und im Schnee wandern. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt, ein kleines Vesper sowie Getränke aller Art werden im Bus angeboten. Kinder und Jugendliche, vergesst bitte eure Ausweise nicht! Wer Lust auf einen schönen Wintertag im Schnee mit Freunden und Bekannten hat, melde sich bei Fabian Göddert, Telefon: (0157) 89603166, an. Es gibt noch einige freie Plätze.

Ort: Silvretta/Montafon

Veranstalter: Kreisgruppe Biberach

Schlagwörter: Skiausfahrt