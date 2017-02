Kreisverband Kempten/Allgäu: Fasching

25.02.2017

Bayern

Der Kreisverband Kempten/Allgäu lädt alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zum Fasching nicht, wie ursprünglich geplant, am 18. Februar, sondern am Samstag, dem, in den „Gasthof zum Hirsch“, Ortsstraße 4, in 87452 Altusried/Krugzell herzlich ein. Saaleröffnung: 19.00 Uhr. Unser Motto heißt heuer „Es war einmal … Märchenfiguren stellen sich vor“. Die besten Masken werden prämiert. Für uns spielt live Reini Schuller von dem Duo-Strings. Damit der Wirt besser planen kann, bitten wir um Reservierung der Karten bis zum 23. Februar bei Helmut Hallmen, Telefon: (08374) 7243. Über zahlreiche Besucher würden wir uns sehr freuen.

Senta Wotsch