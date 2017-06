HOG Hamruden: Aufruf

04.06.2017

Liebe Hamrudner!Mit dem Reformationsjahr 2017 haben wir ein ereignisreiches und spannendes Jahr vor uns. Diesem außergewöhnlichen Jubiläum wird mit vielen Veranstaltungen Rechnung getragen. Auch wir wollen uns mit dem Hamrudner Treffen und dem Tag der offenen Kirchenburg an der Haferlandwoche beteiligen. Für ein gutes Gelingen und eine positive Außendarstellung des siebenbürgischen Kulturgutes sind möglichst viele Trachtenträger erwünscht. Nachstehend die Veranstaltungstermine und Anmeldemöglichkeiten. Über zahlreiche Anmeldungen bis zum 30. März würden wir uns sehr freuen.Teilnahme der HOG Hamruden am Trachtenumzug des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl: Sonntag,Anmeldung bei Gerhard Hallas, E-Mail: hallasge[ät]gmail.com, Telefon: (0 73 57) 9 09 98 75.Trachtenaufmarsch in Hermannstadt am Samstag, dem(das große Sachsentreffen dauert vomAnmeldung bei allen Vorstandsmitgliedern möglich.Hamrudner Heimattreffen in Hamruden am Dienstag, dem(Anmeldung bis Ende März bei allen Vorstandsmitgliedern).„Tag der offenen Kirchenburg“ in Hamruden, Donnerstag,(im Rahmen der Kulturwoche Haferland). Keine Anmeldung nötig.

Der Vorstand der HOG Hamruden