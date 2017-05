Kreisgruppe Landshut: Einladung zum Tag der offenen Tür

14.05.2017 11:30 Uhr

Bayern

Am Sonntag, denöffnet das „Haus der Heimat“ in Landshut seine Türen für alle Landsleute und Interessierte. Die Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen Landshut nutzt das Haus und seine Räume gemeinsam mit den Landsmannschaften der Sudetendeutschen und der Schlesier als Ausstellungs- und Informationsort. An diesem Tag möchten die drei Landsmannschaften interessante Exponate, z. B. Trachten und traditionelle Gegenstände, der Öffentlichkeit zeigen.Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr und endet ca. 17.00 Uhr. Für das leibliche Wohl wird im Hof der Martinsschule, Neustadt 474, gesorgt; hier bieten wir auch Kinderbetreuung an. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Das Haus der Heimat befindet sich in der Kolpingstraße 484E. Kerstin Arz stellt den Gästen den siebenbürgischen Teil der Ausstellung in kurzen Führungen vor. Über reges Interesse würden wir uns freuen.

Kerstin Arz