Kreisgruppe Hegau – Singen: Termine

11.05.2017

Baden-Württemberg

Liebe Mitglieder der Kreisgruppe, fünf Jahre sind seit unseren letzten Wahlen verstrichen. Inzwischen haben wir 40 Jahre Kreisgruppe unter dem Vorsitz von Erich Simonis gefeiert. Da Simonis aus Alters- und Gesundheitsgründen, aber auch andere Vorstandsmitglieder nicht mehr weitermachen, wollen wir einen neuen Vorstand wählen beziehungsweise über den Fortbestand der Kreisgruppe entscheiden. Alle Mitglieder werden hiermit ausdrücklich gebeten, an dieser entscheidenden Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Die Jahreshauptversammlung findet am 22. April um 15.00 Uhr in der Paulus-Pfarrei, Masurenstraße, in Singen-Süd statt. Im Anschluss laden wir zu Kaffee und Kuchen ein.

Die weiteren Termine für 2017 sind:

11. Mai: Wandertag (Hütte am Randen)

9. Juli: Grillfest in Singen – Schrebergärten bei den Schanzstuben

10. September: Tagesfahrt (Ziel wird noch bekanntgegeben)

Dezember: Adventsfeier

Zu den einzelnen Terminen gibt es in dieser Zeitung jeweils weitere Informationen.

