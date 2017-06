Frauendorfer beim Heimattag

04.06.2017

Bayern

Liebe Frauendorfer, viele von euch freuen sich bereits auf das geplante Treffen am 29. April. Nur fünf Wochen später ist Pfingsten und somit auch der Heimattag in Dinkelsbühl. Wie in den vergangenen Jahren möchten wir wieder mit einer Gruppe am Trachtenumzug am Sonntag, demteilnehmen. Sucht eure Trachten und das Gepeschken raus und seid dabei! Bitte meldet euch bis Ende April telefonisch oder per Post, damit wir eine Liste mit den teilnehmenden Personen erstellen können: Annemarie Juchum, Im Birkengrund 2, 63073 Offenbach. Telefon: (0 69) 89 99 94 98.

IJ