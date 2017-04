Einladung zum Seidener Treffen

29.04.2017 10:00 Uhr

Es ist doch schön so dann und wann,/ wenn man ein bisschen feiern kann./ Man isst und trinkt, kann locker sein./ Und dazu laden wir euch herzlich ein. Das Seidener Treffen findet am Samstag, demab 10.00 Uhr im Kurhaus, Fritz-Hagner-Promenade 2, in Bad Rappenau statt. Gottesdienst mit Pfarrer Michael Wagner-Juhn um 11.00 Uhr in der Herz-Jesu Kirche, Salinenstraße 13 (am Kurpark). Musik und Tanz ab 18.00 Uhr mit dem Star-Duo. Wir bitten um Anmeldungen bis 15. April an hedihogseiden[ät]sofortstart.de, Telefon: (0 61 83) 80 77 35, oder friedrich.wegendt[ät]arcor.de unter Angabe des vollständigen Namens, Wohnortes und der Personenzahl. Der Vorstand der HOG Seiden freut sich auf ein baldiges Wiedersehen.

Hedi Fleischer