Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg: Kinder bereiten Muttertagsfeier vor

29.04.2017 10:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Kinder, wir würden gerne mit euch zusammen etwas für die Muttertagsfeier in der Friedenskirche in Mannheim vorbereiten. Für die Vorbereitungen treffen wir uns am Sonntag, dem 23. April, von 10.00 bis 13.00 Uhr und am Samstag, demebenfalls von 10.00 bis 13.00 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Friedenskirche Mannheim, Traitteurstraße 48/Augartenstraße 62, in Mannheim. Wir bitten die Eltern, euch bei Eveline Geisler, Mobil: (01 78) 1 59 64 47, oder Dagmar Markel, Mobil: (01 73) 9 89 68 49, anzumelden. Über zahlreiche Anmeldungen würden wir uns sehr freuen.

Dagmar Markel