Liebe Schäßburger rund um München!

29.04.2017 11:00 Uhr

Bayern

Unsere nächste Begegnung findet unter Federführung der Schäßburger Nachbarschaft München am 29. April ab 11.00 Uhr im Hubertusstüberl der Gaststätte „Heide Volm“, Bahnhofstraße 51, in Planegg statt. Dazu laden wir alle Schäßburger und jene, die sich mit Schäßburg verbunden fühlen, herzlich ein. Die Gaststätte befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Planegg (S-Bahnlinie 6 Tutzing – München – Zorneding) und verfügt über ausreichende PKW-Parkplätze. Nach Abhandlung einiger organisatorischer Fragen wollen wir dem unterhaltsamen Teil der Begegnung breiten Rahmen einräumen. Auf ein Wiedersehen mit recht vielen „Schäßburgern“ freut sich der Vorstand.

Ort: Planegg

Veranstalter: Schäßburger Nachbarschaft München

Schlagwörter: Treffen, Begegnung