Vierte Auflage von Bike & Like

27.05.2017 - 28.05.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Nachdem die Bizikel-Kirchenburgentour in den vergangenen Jahren in der Hermannstädter, Mediascher Gegend und im Burzenland unterwegs war, ist sie heuer Gast im Fogarascher Land. Der Wettbewerb, der sportliche wie auch kulturelle Teile vereinigt, ist ab heuer im offiziellen Kalender des rumänischen Radfahrverbandes verzeichnet. Der erste Wettbewerbstaglässt die teilnehmenden Amateure und Profis aus der Fogarascher Burg starten und führt über Bekokten nach Seligstadt. Am nächsten Tagwird eine Schleife über Kleinschenk gefahren. Es werden wieder rund dreihundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet, da jeder, der einmal mitgefahren ist, gerne wiederkommt. Anmeldung auf der Homepage www.bike-and-like.nostressevents.ro . Für die angefahrenen Gemeinden und Heimatortsgemeinschaften ist es eine einmalige Gelegenheit sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu zeigen, dass die eigenen Werte lebendig sind und bleiben, selbst wenn die Zeiten sich verändert haben. Die Kirchenburgen sind dazu das Aushängeschild.

SC