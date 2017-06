Busfahrt nach Dinkelsbühl

04.06.2017

Bayern

Die Kreisgruppe München organisiert auch in diesem Jahr eine Busfahrt zum Heimattag nach Dinkelsbühl. Die Fahrt inkl. Abzeichen kostet 29 Euro. Für Mitglieder unseres Vereins ist noch ein Gutschein im Wert von zwei Euro dabei, einzulösen bei einem Einkauf auf dem Siebenbürger Markt. Also: Ausweis nicht vergessen! Bitte überweisen Sie die 29 Euro bis spätestens 29. Mai auf folgendes Konto: Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, Kreisgruppe München, IBAN: DE40 7025 0150 0010 0374 71, BIC: BYLADEM1KMS, Verwendungszweck: Busfahrt Dinkelsbühl. Abfahrt ist am Pfingstsonntag, dem 4. Juni, um 6.30 Uhr morgens vor dem Karstadt-Gebäude vis-à-vis vom Hauptbahnhof, die Rückfahrt um 20.00 Uhr. Melden Sie sich bitte auch telefonisch bei Renate Kaiser unter (0 89) 7 59 13 88 und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer, damit Sie verständigt werden können, falls die Fahrt wegen zu geringer Beteiligung nicht stattfinden sollte.

Veranstalter: Kreisgruppe München

Schlagwörter: Busfahrt, Heimattag 2017