Kreisgruppe Heidenheim: Gottesdienst zum Muttertag

14.05.2017 10:00 Uhr

Baden-Württemberg

Alljährlich präsentiert sich die Kreisgruppe Heidenheim mit ihrem Gottesdienst zum Muttertag nach siebenbürgischer Liturgie der Öffentlichkeit im Kreis Heidenheim. Dieses Jahr findet der Gottesdienst am 14. Mai um 10.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Mergelstetten statt. Es singt der Siebenbürger Chor. Der Vorstand der Kreisgruppe Heidenheim ruft alle Landsleute auf, mit ihren Kindern in Tracht zu erscheinen, um der Öffentlichkeit ein eindrucksvolles Bild unseres Brauchtums zu präsentieren.

Ort: Evangelische Kirche, Mergelstetten

Veranstalter: Kreisgruppe Heidenheim

Schlagwörter: Gottesdienst, Muttertag