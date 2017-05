Kreisgruppe Heilbronn: Einladung zum Baumstriezelfest

25.05.2017 10:00 Uhr

Baden-Württemberg

Am Donnerstag, dem 25. Mai (Christi Himmelfahrt), veranstaltet die Kreisgruppe im Gemeindehaus im Kreuzgrund in Heilbronn-Böckingen das traditionelle Baumstriezelfest. Beginn ist um 10.00 Uhr mit dem Gottesdienst in der Versöhnungskirche. Danach können Sie Baumstriezel, Creme-Schnitten, Mici, siebenbürgische Bratwurst und Getränke genießen. Für musikalische Unterhaltung sorgt unser „Karpaten – Tanz- und Unterhaltungsorchester“. In der Kinderbackstube können die Kinder ihren eigenen Baumstriezel backen. Für die Kinder wird eine Schminkecke eingerichtet.

Ort: Gemeindehaus im Kreuzgrund, Heilbronn-Böckingen

Veranstalter: Kreisgruppe Heilbronn

Schlagwörter: Baumstriezelfest