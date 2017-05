Kreisgruppe Wiesbaden: Einladung zur Muttertagsfeier

13.05.2017 14:00 Uhr

Hessen

Liebe Mitglieder der Kreisgruppe, auch in diesem Jahr wollen wir den alten Brauch, den Muttertag gemeinsam zu feiern, wieder aufleben lassen. Die Mütter unserer Kreisgruppe verdienen ein schönes Fest! Am Samstag, demladen wir ab 14.00 Uhr – nicht nur die Mütter – ins „Haus der Heimat“, Friedrichstraße 35, in Wiesbaden ein. Bei Kaffee und Kuchen wollen wir den Nachmittag mit Geschichten und Liedern verbringen, über alte Zeiten sprechen und uns über das Wiedersehen freuen. Bitte geben Sie die Einladung an Freunde und Bekannte weiter.

Reinhold J. Sauer