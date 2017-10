07.10.2017 10:30 Uhr

Bayern

Liebe Landsleute, zu unserem 15. Burgberger Treffen amin Ingolstadt laden wir herzlich ein. Wir möchten unser Heimattreffen wie immer mit einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche St. Markus, Münchner Straße 36, in 85051 Ingolstadt um 10.30 Uhr beginnen – gestaltet von unserem Pfarrer Wilhelm Lienerth. Anschließend setzen wir unser Treffen in der Gaststätte Am Auwaldsee 20, ebenfalls in Ingolstadt, fort. Für gute Stimmung sorgt die Band „Party Trio“.Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen von Jung und Alt bis zum 1. September bei Maria und Martin Thal, Johann-Haas-Straße 6, 85051 Ingolstadt, Telefon: (0 84 50) 97 89; Sofia und Peter Lederer, Schlachterstraße 22, 85283 Wolnzach, Telefon: (0 84 42) 96 84 16; Sofia und Georg Schuster, Gademannstraße 69, 91550 Dinkelsbühl, Telefon: (0 98 51) 65 56. Wir hoffen, recht viele Landsleute zu begrüßen.

Die Organisatoren