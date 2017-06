Talmescher Treffen 2017

17.06.2017

Liebe Talmescher, liebe Freunde und Bekannte, am Samstag, demfindet das Talmescher Heimattreffen in der Stadthalle in Gernsheim statt. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Das Treffen gibt uns die Möglichkeit, viele alte und neue Freunde zu treffen und gemeinsam ein paar angenehme Stunden in netter Atmosphäre zu verbringen. Bitte planen Sie diesen Termin fest ein und geben Sie ihn auch an Verwandte und Bekannte weiter. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Teilnehmer in der Talmescher Tracht erscheinen könnten. Weitere Informationen mit Wegbeschreibungen finden Sie im Internet auf www.talmescherecho.de . Auf das Zusammensein vieler Talmescher freut sich im Namen der Veranstalter

Ihr Talmescher Echo-Team