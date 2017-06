Preisverleihungen Heimattag 2017

04.06.2017 17:00 - 18:00 Uhr

Bayern

4. Juni, 17.00 Uhr: Preisverleihungen. Ehrenstern der Föderation an: Barbara Stamm, MdL, Präsidentin des Bayerischen Landtags, Laudatio: Dr. Bernd Fabritius, MdB, Verbandspräsident; Siebenbürgisch-Sächsischer Jugendpreis 2017 an: Kurtfelix und Eginald Schlattner, Laudation: Bettina Mai; Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2017 an: Dr. Heinz Heltmann, Laudatio: Dr. Erika Schneider; an: Gerhard Roth, Laudatio: Hofrat Mag. Pfr. Volker Petri; Musik: Petra Acker, Alt, Gesang, Prof. em. Heinz Acker, Klavier; St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße

Ort: Evangelische Kirche Sankt Paul, Dinkelsbühl

Veranstalter: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

Schlagwörter: Preisverleihung, Heimattag 2017