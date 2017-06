Denndorfer beim Heimattag in Dinkelsbühl

04.06.2017

Bayern

Liebe Denndorfer, liebe Freunde unserer Gemeinde, in wenigen Wochen begehen wir unter dem Motto „Verändern – Erneuern – Wiederfinden“ den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Zudem steht das diesjährige Pfingsttreffen im Zeichen des weltweit begangenenJubiläums „500 Jahre Reformation“. Wie in den Jahren zuvor wollen wir unseren Heimatort Denndorf beim Trachtenumzug vertreten. Der Vorstand der HOG Denndorf lädt euch alle für Pfingstsonntag, denzu diesem Fest ein. Die Aufstellung zum Trachtenumzug beginnt um9.30 Uhr Auf der Bleiche bzw. in der Martin-Luther-Straße. Der Umzug startet gemäß Programmheft um 10.30 Uhr. Die teilnehmenden Mitglieder unserer Ortschaft finden sich bitte rechtzeitig an der mit Zugnummer und Ortsname ausgeschilderten Position ein. Bitte kleidet euch in authentischer Tracht und bringt viel Leidenschaft mit. Gerne dürfen auchtraditionsverbundene Accessoires mitgeführt werden. Liebe Kinder, liebe Jugend, wenn ihr Gefallen findet mitzumachen – nur Mut, wir heißen euch herzlich willkommen.Eine Zusammenkunft zum gemeinsamen Mittagessen oder auch später zum Tanz ist im Gasthaus Waldesruh (Familie Ohr), Unterwinstetten 12, 91550 Dinkelsbühl möglich. Eine Reservierung für ca. 25 – 30 Personen ist zur Mittagszeit auf den Namen Gunnesch vorgenommen. Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an die vertrauten Personen: H. Eisenburger, Telefon: (0 91 87) 90 25 73, A. Sattler, Telefon: (09 11) 6 88 00 74, M. Gunnesch, Telefon: (09 11) 20 87 94.

Ewald Gunnesch