BayernSPD gibt im Landtag Empfang für Heimatvertriebene

18.06.2017 14:00 Uhr

Bayern

Zwei Tage vor dem bundesweiten Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung (20. Juni) und dem internationalen "Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen" veranstaltet die BayernSPD-Landtagsfraktion am Sonntag, den 18. Juni, 14.00 Uhr, im Bayerischen Landtag in München einen Empfang für Heimatvertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler. Im Mittelpunkt der musikalisch umrahmten Feierstunde stehen die Verleihung des Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreises durch die Seliger-Gemeinde an den ehemaligen Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Thierse und die Ehrung von "Brückenbauern". Markus Rinderspacher, MdL, Vorsitzender der BayernSPD-Landtagsfraktion, spricht über "Zehn Jahre Sozialdemokratischer Vertriebenenempfang". Als "Brückenbauer" ausgezeichnet werden Josef Döllner als Mitbegründer des Ost-West-Wirtschaftsclubs Bayern (OWWC), die Donauschwäbische Trachtengruppe Freising e.V. und die "Stiftung Schlesien. Bayern-MMIX-", der das neue "Schlesische Schaufenster in Bayern - Museum und Dokumentation" im Straubinger Herzogsschloss zu verdanken ist.

Ort: München

Veranstalter: BayernSPD-Landtagsfraktion

