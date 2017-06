Kreisgruppe Düsseldorf: Doppelgeburtstag der siebenbürgischen Siedlung

17.06.2017 15:00 Uhr

Es war im Juni 1982, als wir, Robert Gassner, Bundesreferent für Siedlungsfragen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, und ich, damals Vorsitzender der Kreisgruppe Düsseldorf unserer Landsmannschaft, beim zuständigen Minister von NRW vorsprachen. Grund: Wir wollten ausloten, welche Möglichkeiten es gab, eine Siedlung der Siebenbürger Sachsen in Düsseldorf auf die Beine zu bekommen. Das war nicht einfach. Um den Vorgaben zu genügen, mussten eine Reihe von Ausnahmegenehmigungen beantragt – und natürlich auch genehmigt – werden. Düsseldorf litt damals auch noch, nachkriegsbedingt, unter Wohnungsnot. Die Hauptaufgabe fiel natürlich mir, dem Vorsitzenden, zu.Lassen wir mal all die Gespräche beiseite: Schließlich hatten wir alles durch, es war gelungen, alle Siedler unter ein Dach zu bekommen, und im Jahr 1987 stand auch das letzte der 26 Häuser (zum Großteil so genannte Doppelhaushälften mit Einliegerwohnung). Diese 26 Häuser befinden sich im jüngsten und südlichsten Stadtteil Düsseldorfs, in Hellerhof.Was mich persönlich besonders freut: Wir haben eine „siebenbürgische“ Straße durchgesetzt (die Georg-Daniel-Teutsch-Straße), und alle 26 Siedler von damals wohnen auch heute noch hier. Kein Haus wurde verkauft, ist in anderen Besitz übergegangen.Und noch etwas ist wohl nicht alltäglich: Vor ein paar Jahren haben die Jungen, die Söhne und Töchter der Erstsiedler, die Idee gehabt, alle Jahre wieder ein Nachbarschaftsfest zu organisieren. Das klappt vorzüglich, ist zur Tradition geworden. Ort dieser traditionellen Veranstaltung ist ein Garagenhof an der Georg-Daniel-Teutsch-Straße. Alles zu diesem Fest wird ehrenamtlich organisiert. Miete für Regenschutz, Schirme, Tische, Bänke u.a. kostet natürlich Geld. Und alle kommen sie – die Alten und die Jungen, auch jene der Nachkömmlinge, die, beruflich bedingt, nicht hier wohnen.In diesem Jahr, amab 15.00 Uhr, feiert unsere siebenbürgische Siedlung in der Landeshauptstadt nun eigentlich einen Doppelgeburtstag: 35 Jahre seit der Idee und 30 Jahre seit dem Ende der Bebauung.

Alfred Wagner