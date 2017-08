Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Wanderung

03.09.2017 10:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Der Vorstand der Kreisgruppe lädt alle Mitglieder zu einem Wandertag am 3. September ein. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr an der Aggertalsperre in Gummersbach (rechts vor der Staumauer). Wir wandern entlang der Aggertalsperre auf dem Energieweg zum Landgasthof Reinhold in Lieberhausen. Für das leibliche Wohl unterwegs ist gesorgt. Anmeldungen bitte bis zum 20. August bei Horst Kessmann, Telefon: (0 22 62) 69 07 81.

Veranstalter: Kreisgruppe Wiehl-Bielstein

Schlagwörter: Wanderung