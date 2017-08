13. Mühlbacher Treffen in Dinkelsbühl

01.09.2017 - 03.09.2017

Bayern

Liebe Mühlbacherinnen und Mühlbacher, liebe Landsleute! Da wir nicht alle Adressen haben und per Post nicht alle erreichbar sind, laden wir Sie auch auf diesem Wege herzlichst zum 13. Treffen vomin Dinkelsbühl ein.Programm: Freitag,18.00 Uhr: gemütliches Beisammensein im Festsaal des historischen Hotels „Goldene Rose“, Marktplatz 4, 91550 Dinkelsbühl; Samstag.14.00 Uhr: Einlas in den Festsaal der Schranne, Tombola (zwei pro Person) bitte mitbringen; 15.00 Uhr: Begrüßung, kurze Festrede, Grußworte der Gäste; 19.00 Uhr: die Musikanten spielen zum Tanz; Sonntag,9.00 Uhr: Teilnahme am Gottesdienst; 10.30 Uhr: Feierstunde zur Ehrung an der Gedenkstätte. Wir bitten um Mithilfe.Bankverbindung: HOG Mühlbach, Gerhard Wagner, Sparkasse Moosburg a.d. Isar, IBAN: DE34 7435 1740 0000 4002 20, BIC: BYLADEM1MSB. Zimmerbestellungen: Verkehrsamt Dinkelsbühl, Marktplatz, 91550 Dinkelsbühl, ­Telefon: (0 98 51) 9 02 70.Für Informationen wenden sie sich an Gerhard Wagner, Münchener Straße 31 b, 85368 Moosburg a.d. Isar, Telefon und Fax: (0 87 61) 72 76 71, E-Mail: gmwagner[ät]gmx.net.

Gerhard Wagner