Einladung zum Kronenfest in Giebelstadt

24.06.2017 10:00 - 22:00 Uhr

Bayern

Am Samstag, demveranstaltet die ev. Kirchengemeinde Giebelstadt das diesjährige Kronenfest. Alle sind dazu herzlich eingeladen Das Kronenfest spiegelt unser siebenbürgisches Brauchtum wider und soll gleichzeitig eine verbindende Brücke sein zum fränkischen Brauchtum hier, in unserer neuen Heimat. Unser Fest beginnt um 10.00 Uhr in der ev. Kirche Giebelstadt mit einem Gottesdienst nach siebenbürgischer Liturgie. Danach ziehen wir geschlossen zu unserem kleinen Festplatz neben dem evangelischen Gemeindehaus, wo am Kronenbaum der „Altknecht“ nach siebenbürgischer Tradition das Fest eröffnet. Es schließt sich ein gemütlicher fränkisch-siebenbürgischer Frühschoppen an.Ab 12.00 Uhr werden zum Mittagstisch Spezialitäten vom Grill angeboten, dazu leckere Salate. Zur Kaffeezeit reichen wir neben Kuchen und Torten auch Baumstriezel und anderes siebenbürgisches Gebäck. Jeder kann gerne einen Salat oder eine(n) Kuchen/Torte spenden. Bitte alle Salat- und Kuchenspenden vorab mit unserem bekannten Kronenfest-Helferteam abzusprechen.Unser Kronenfest soll alle Generationen ansprechen. Wir laden ganz herzlich auch junge Familien mit Kindern ein: Für die Kleinen werden Spiele angeboten sowie vielfältige kreative Bastelideen. Ab 17.00 Uhr spielen zur Unterhaltung die bewährten Kesselring Musikanten auf und laden bei stimmungsvoller Blasmusik zum Mitsingen und zum vergnüglichen Tanz unter dem Kronenbaum ein – so wie es in alten Zeiten in Siebenbürgen üblich war. Für das leibliche Wohl und kühle Getränke ist während des gesamten Festbetriebs, der etwa um 22.00 Uhr ausklingen wird, gesorgt.Das Kronenfest-Team um Pfarrer Kohl, freut sich auf unser Kronenfest in der Gewissheit, dass es alle Teilnehmer wieder ein Stück näher zusammenbringt und uns ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt.

Adelheid Roth