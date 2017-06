Kreisgruppe Herten: Siebenbürgerinnen bei der Extra-Schicht

24.06.2017 18:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Die Ausstellung „Spurensuche“, die Anfang des Jahres eigens für den Frauenkulturtag konzipiert worden war, hatte großen Anklang bei Teilnehmerinnen der Veranstaltung und auch in der Presse gefunden. Aus diesem Grund wurde uns angeboten, die Ausstellung auch bei der diesjährigen Extra-Schicht zu zeigen. Die Extra-Schicht ist eins der größten Events im Ruhrgebiet und wird auf den verschiedenen Zechen-Anlagen in zahlreichen Städten durchgeführt. Zahlreiche Aufführungen und Ausstellungen, Bergmannschor, Feuerwerke und vieles mehr werden an diesem Abend geboten. Herten ist die einzige Stadt mit zwei Veranstaltungsorten: Neu dabei ist seit dem letzten Jahr das Zechengelände „Schlägel&Eisen“, auf dem auch „unsere“ Männer seinerzeit Arbeit fanden, das jetzt mit dem alten Bergbau-Charme einen großen Reiz hat und bei Veranstaltungen eine große Anziehungskraft ausübt. Naheliegend war also der Gedanke, die „Spurensuche“ der Siebenbürger Frauen hier zu zeigen. Erinnern Sie sich anhand der Fotos an die Anfangszeit in Herten, die ersten Freundschaften, die erste Liebe – auch mit „Hiesigen“. Erinnern Sie sich an Spätaussiedlerinnen, die im Laufe der Jahre dazu kamen und sich ebenfalls erst neu eingewöhnen mussten. Begleiten Sie uns auf einer Führung durch die Ausstellung und hören Sie aus den Erinnerungen und Gedankensplittern, die uns zahlreiche ältere und jüngere Frauen mitgeteilt haben. Die nun etwas umgeänderte Ausstellung spricht jetzt Frauen und Männer gleichermaßen an. Die Extra-Schicht findet statt amab 18.00 Uhr auf dem Zechengelände Schlägel&Eisen, Glückaufring 7-8. Unsere Ausstellung befindet sich in Gebäude 8. Führungen finden jede Stunde statt, zwischendurch ist die Ausstellung ebenfalls zugänglich. Das Ticket für diesen einen Spielort kostet an der Tageskasse 12 Euro, enthalten ist die Teilnahme an sämtlichen weiteren Programmpunkten. Es gibt zahlreiche Vergünstigungen, auch kombinierte Bus- und Bahntickets sowie Kombitickets für mehrere Spielorte. Nähere Infos gibt es unter www.extraschicht.de/ticket . Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen! Das Foto zeigt siebenbürgische Frauen, die sich in den ersten Jahren zum Handarbeiten treffen. Es war bereits das Aufmacherfoto bei den Frauenkulturtagen und dient in den Flyern der Extra-Schicht als „Hingucker“ für unsere Ausstellung.