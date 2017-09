30.09.2017

Bayern

Das Tartler Treffen findet am Samstag, demim Gasthaus Lamm, Schloßstraße 4, in 91607 Gebsattel in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber statt. Alle Landsleute aus Tarteln im Krautwinkel und deren Freunde sind herzlich eingeladen, zusammen einen schönen Tag zu verbringen. Ab 19.00 Uhr spielt die Spitzenband „Duo Rhytmik“ zum Tanz auf. Der Eintritt für Mitglieder im Verband der Siebenbürger Sachsen beträgt 13 Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro (bitte Mitgliedsausweis bereithalten). Für Mittag-/Abendessen und Übernachtung bedarf es der Anmeldung bis zum 15. August bei Johann Haupt unter Telefon: (08 21) 52 85 06, der gerne auch für weitere Auskünfte zur Verfügung steht.

KT